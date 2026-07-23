Высказывавшегося резко о россиянах нового главкома ВСУ потребовали признать террористом

Глава «Ветеранов России» Резяпов потребовал признать террористом главкома ВСУ Драпатого

Нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого, который сделал резкое высказывание о россиянах, следует признать террористом. С таким требованием выступил глава движения «Ветераны России», доброволец специальной военной операции (СВО) Ильдар Резяпов. Его комментарий по ситуации приводит «Абзац».

Общественник отметил, что Драпатый пропагандирует идеологию ненависти, которая имеет прямые параллели с нацистской риторикой прошлого века.

Резяпов подчеркнул, что также украинский главком является фигурантом уголовного преследования в России за обстрелы мирного населения Донбасса.

До этого Драпатый счел россиян «не имеющей права на существование нацией». По его мнению, Россию сложно назвать соседом.

22 июля стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. На его пост назначили Михаила Драпатого.