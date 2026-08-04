Долина анонсировала смену репертуара после «страшного периода»

Лариса Долина заявила, что будет исполнять больше песен о любви

Народная артистка России Лариса Долина объявила о начале нового творческого этапа после трудного жизненного периода. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

Исполнительница заявила, что новая композиция «Ваши голоса» — это дань уважения всем, кто поддерживал ее «в самый страшный период жизни». Она подчеркнула, что уже «перевернула страницу», и назвала этот этап пройденным. По словам Долиной, теперь в ее творчестве сменятся ориентиры.

«Я буду петь песни другого характера — о любви. Они не будут такими тяжелыми. И будут уже не про мою судьбу», — сообщила певица и добавила, что в ее репертуаре будет много песен уверенных в себе женщин.

Ранее Долина оценила помощь государства ей и другим народным артистам, которая выражается в специальной социальной пенсии. Она уточнила, что получает дополнительные выплаты на протяжении пяти лет.