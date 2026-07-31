Долина оценила свою специальную социальную пенсию

Певица Лариса Долина восхитилась государством за социальные пенсии для народных артистов

Певица Лариса Долина оценила помощь государства ей и другим народным артистам, которая выражается в специальной социальной пенсии. Слова звезды передает ТАСС.

«Государство о нас заботится, и я хотела бы надеяться, что так будет всегда. Я, например, получаю уже на протяжении пяти лет специальную социальную пенсию от правительства Москвы. Кроме пенсии, которую я получаю как пенсионерка уже», — рассказала Долина.

Артистка также указала на то, что в советское время ситуация была иной. «Случались такие неприятные, мягко говоря, эпизоды с очень большими артистами, которые достигали определенного возраста и по этой причине их не звали сниматься в кино. О них постепенно забывали, забывало государство. И многие из них умирали в нищете», — поведала она.

В 2026 году специальная социальная пенсия для вышедших на пенсию московских артистов составляет 44473 рубля. Она выплачивается в дополнение к обычной пенсии.

Ранее Долиной пригрозили возможным запретом на выезд из России.