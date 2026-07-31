В Минобороны раскрыли последствия для ВСУ одного действия российских военных в зоне СВО

МО РФ: Взятие Веровки в Харьковской области затрудняет снабжение ВСУ в глубине их обороны

Взятие Веровки в Харьковской области серьезно затрудняет снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в глубине их обороны. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Это серьезно затрудняет снабжение подразделений ВСУ в глубине их обороны, что заставляет националистов все дальше отступать от государственной границы», — говорится в сообщении министерства.

По данным оборонного ведомства, установление контроля над населенным пунктом также расширяет зону безопасности в Харьковской области.

Об освобождении Веровки стало известно ранее в пятницу, 31 июля. За неделю военнослужащим группировки войск «Север» также удалось установить контроль еще над четырьмя населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Речь идет о селах Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области и Юрченково Харьковской области.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявлял, что эти действия открывают новые возможности для наступления.