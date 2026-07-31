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Силовые структуры
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13:54, 31 июля 2026 (обновлено: 13:57, 31 июля 2026)Силовые структуры

Устроивший пожар в электричке россиянин оказался похитителем телефонов

Жителя Ногинска, устроившего пожар в электричке, уличили в кражах телефонов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетПожары в России

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Транспортная полиция задержала 29-летнего жителя Ногинска, который проник в кабину электропоезда на станции Монино и устроил пожар. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Предварительно, мужчина вскрыл кабину головного вагона арматурой, разлил в ней горючее и поджег. Пламя потушили сотрудники транспортной безопасности и машинист соседнего состава.

Все свои действия злоумышленник снимал на камеру. В отношении него следователи возбудили дело о покушении на теракт. Он уже во всем сознался. Кроме того, мужчину уличили в кражах телефонов у пассажиров электропоезда Монино — Мытищи. Мотивы его действий выясняются.

Ранее сотрудники силовых структур нашли молодого человека, который снимал на видео поджог электроподстанции в Краснодарском крае.

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