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13:03, 31 июля 2026Силовые структуры

Снимавшего поджог электроподстанции россиянина нашли

Поджог электроподстанции в Ейске связали с иностранными кураторами
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 22-летнего жителя Ейска, который подозревается в поджоге электроподстанции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом главке МВД РФ.

Предварительно, юноша действовал по заданию иностранных кураторов. В одну из ночей он по их инструкции проник на объект, облил зажигательной смесью трансформатор и поджег его. Сработала пожарная сигнализация, и на место прибыли сотрудники электросетей. Они потушили огонь.

Уточняется, что процесс поджога молодой человек снимал на камеру. Видео он должен был отправить кураторам.

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