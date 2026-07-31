В Совфеде указали на ситуативный маяк позитива в заявлениях Трампа о Зеленском

Сенатор Перминова: Если США стремятся к миру, Трамп обязан поставить Киеву ультиматум

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он напрямую призвал украинского коллегу Владимира Зеленского прекратить конфликт, — это лишь ситуативный маяк позитива, отметила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Перминова. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор назвала необходимые для установления мира шаги.

«Если Белый дом действительно стремится к установлению мира, Дональд Трамп обязан проявить жесткую волю и поставить Киеву предельно суровый ультиматум, на раздумья по которому Зеленскому должно быть дано ровно 24 часа. Он обязан незамедлительно отдать приказ о выводе всех украинских формирований с территории российских регионов», — заявила Перминова.

Сенатор добавила, что без поддержки со стороны Запада Вооруженные силы Украины (ВСУ) и администрация страны не продержатся и одного месяца.

«Российская сторона неоднократно подчеркивала свою готовность к конструктивному диалогу. Наш президент Владимир Владимирович Путин обозначил четкие, понятные и справедливые параметры урегулирования. Они основаны на сложившихся геополитических реалиях "на земле" и абсолютном, незыблемом обеспечении безопасности Российской Федерации», — напомнила политик.

Зеленскому пора прекратить свои гастроли по европейским столицам, выпрашивание оружия и шантаж мирового сообщества. Своей преступной политикой он уже вверг собственную страну в катастрофу и поставил человечество на порог третьей мировой войны Елена Перминова первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Трамп заявил, что США стремятся к миру на Украине, а не к вооружению Киева. Он заметил, что не ищет ракет для Вооруженных сил Украины.

Также глава Белого дома сообщил, что пока не готов подтвердить решение о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракетных систем Patriot.