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14:26, 31 июля 2026 (обновлено: 14:30, 31 июля 2026)Бывший СССРЭксклюзив

Заявившего о потерях Украины на поле боя Зеленского уличили во лжи

Полковник Матвийчук: Зеленский врет о потерях Украины на поле боя
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eric Lee / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют от одного до полутора миллионов убитыми, а санитарные потери — до трех миллионов, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский скрывает эти цифры.

Ранее Зеленский заявил, что Украина потеряла на поле боя около 50 тысяч солдат. По его словам, еще 400 тысяч бойцов получили ранения. Количество пропавших без вести Зеленский не раскрыл.

«Согласно некрологам и соотношению убитых и обмененных на поле боя, потери Зеленского составляют только убитыми в пределах от одного миллиона до полутора, а санитарные потери представляются где-то приблизительно два с половиной — три миллиона человек. Это не наши подсчеты, это подсчеты западных кураторов, которые благоволят Зеленскому», — сказал Матвийчук.

Зеленский врет, ему больше ничего не остается. Он не может ничего сказать, потому что ему нечего сказать. Потери страшные, и он преступник в глазах всего человечества, и особенно перед своим народом

Анатолий Матвийчукполковник в отставке, военный эксперт

Ранее в Швеции раскрыли потери Украины за время специальной военной операции. По словам аналитика Ларса Берна, они составили 2,4 миллиона человек.

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