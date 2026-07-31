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15:41, 31 июля 2026 (обновлено: 15:49, 31 июля 2026)Ценности

Самый красивый футболист ЧМ-2026 показал откровенные фото с отдыха

Самый красивый футболист ЧМ-2026 Джуд Беллингем показал откровенные фото с отдыха
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @judebellingham

Британец Джуд Беллингем, который попал в список самых красивых футболистов ЧМ-2026, показал откровенные кадры с отдыха на Гавайях. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летний спортсмен отправился в отпуск с возлюбленной, моделью и блогершей Эшлин Кастро. Пара проводила время на пляже, а также ездила на экскурсии по курорту. На некоторых размещенных фото Беллингем позировал топлес.

В июне популярность розовых бутс у футболистов на ЧМ объяснили.

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