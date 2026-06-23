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20:18, 23 июня 2026Ценности

Названы самые сексуальные футболисты чемпионата мира

Джуда Беллингема и Феррана Торреса назвали самыми сексуальными футболистами ЧМ-2026
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Marvin Ibo Guengoer / GES Sportfoto / Getty Images

Британец Джуд Беллингем попал в список самых сексуальных футболистов чемпионата мира по футболу. Подборку привлекательных по мнению фанатов игроков ЧМ-2026 опубликовало издание Swoon.

Помимо Беллингема, статус самых красивых получили американец Кристиан Пулишич, южнокорейский игрок Чо Гюсон, хорват Йошко Гвардиол, француз Вильям Салиба и нидерландский спортсмен Микки ван де Вен. Кроме того, в список попали испанец Ферран Торрес, немец Кай Хаверц, австралиец Джексон Ирвин и бразилец Винисиус Жуниор.

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Болельщиики также назвали привлекательными португальца Жуана Невеша, швейцарца Рикардо Родригеса, аргентинца Родриго де Пауля, мексиканца Рауля Хименеса и японца Кэйто Накамура.

Ранее в июне популярность розовых бутс у футболистов на ЧМ объяснили.

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