Популярность розовых бутс у футболистов на ЧМ объяснили

CNN: Высокий спрос на розовые бутсы на чемпионате мира наблюдается у самих футболистов

Футболисты массово вышли на поле матчей чемпионата мира (ЧМ) в розовых бутсах. Популярность такого цвета обуви объяснили обозреватели CNN.

Журналисты обратили внимание, что десятки футболистов различных сборных, в том числе Мексики, Канады, США, Бразилии и Германии, сыграли на матчах в розовых бутсах. По словам руководителя команды Nike по производству спортивной экипировки Одинга Нимако, сейчас наблюдается высокий спрос на розовую обувь у самих футболистов.

Спортсмены считают, что яркие цвета придают уверенности. Розовый — один из таких цветов. Чтобы их носить, нужно быть по-настоящему крутым Одинга Нимако

Кроме того, аналитическая компания WGSN, которая изучает тенденции продуктового и потребительского дизайна, назвала неоновый розовый Electric Fuchsia самым модным цветом 2026 года. По этой причине большинство главных спортивных брендов, среди которых Nike, Adidas, Puma, New Balance и Skechers, выпустили обувь именно такого оттенка.

К тому же розовые бутсы лучше других выделяются на поле и выглядят выигрышно на картинке трансляции из-за контраста с зеленым газоном поля. Помимо этого, на текущем ЧМ нет команд с розовой формой, а значит бутсы такого цвета не сливаются с формой ни одной из 48 сборных.

Ранее была раскрыта стоимость самых роскошных туров на чемпионат мира.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола.