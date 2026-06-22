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20:26, 22 июня 2026Ценности

Раскрыта стоимость самых роскошных туров на чемпионат мира

NYP: Болельщикам чемпионата мира предложили пентхаус в Нью-Йорке за миллион долларов
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Болельщикам предложили роскошные туры для посещения Чемпионата мира (ЧМ), который проходит в США, Мексике и Канаде. Стоимость таких путешествий раскрыли редакторы New York Post (NYP).

Нынешний ЧМ уже раскритиковали в сети за дороговизну билетов, а также высокие цены на еду и напитки на самих аренах. Однако агентства вопреки возмущениям подготовили для состоятельных болельщиков роскошные туры, стоимость которых может достигать сотен тысяч долларов.

Например, туристам предложили пентхаус в знаменитом отеле The Mark Hotel в Нью-Йорке за миллион долларов (73 миллиона рублей), в стоимость аренды которого входят билеты на финал турнира, а также частный перелет на вертолете до стадиона Met Life и эксклюзивный выход на крышу с видом на Центральный парк с ежедневным обслуживанием с икрой и мартини.

В пакет также вошел круиз в гавани Нью-Йорка на 25-метровой парусной лодке с кейтерингом от знаменитого шеф-повара Жан-Жоржа Вонгерихтена

В то же время в Бостоне болельщики могут арендовать частный джет Bombardier Challenger 300 и за 500 тысяч долларов (36 миллионов рублей) перелететь между шестью городами-хозяевами ЧМ, а именно, Бостоном, Атлантой, Торонто, Филадельфией, Нью-Йорком, Нью-Джерси и Майами.

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При этом во Флориде путешественники имеют возможность забронировать вечеринку на яхте с едой и напитками, во время которой они встретятся с культовым экс-футболистом Роберто Карлосом. Такая услуга обойдется в 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей).

Кроме того, на курорте St. Regis Bal в Майами болельщикам доступен президентский люкс с дорогим шампанским, экскурсией на яхте, индивидуальным массажем, люксовым шопингом и поездкой до стадиона на автомобиле Bentley. В тот пакет входит проживание на курорте St. Regis Longboat Key Resort, куда клиенты добираются на частном гидросамолете.

На территории отеля газон превратили в поле для частных тренировочных сессий под руководством тренера Федерации футбола США

Существует также туристический пакет с билетами на матчи в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе и проживанием в популярных отелях The Four Seasons San Francisco и Santa Monica Proper. Приезжающим доступны частные велоэкскурсия через мост «Золотые Ворота», прогулка к аллее звезд Голливуда и уроки серфинга на пляже Малибу. Самая дешевая опция обойдется в 14347 долларов с человека (более миллиона рублей).

Желающие отправиться в Майами могут приобрести тур за 750 тысяч долларов (55 миллионов рублей), включающий 66 билетов на матч Колумбия-Португалия и поездку на стадион с полицейским сопровождением. Гости отдохнут в течение трех ночей в 33 люксах с балконом с видом на океан, имея возможность отправиться на спа-процедуры. В тур также вошел депозит на еду и напитки в размере 20 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей).

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