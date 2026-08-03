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08:13, 3 августа 2026 (обновлено: 09:12, 3 августа 2026)Мир

Американских военных попросили придумать «креативные» идеи для наказания Ирана

CNN: Военных США попросили придумать креативные и нетрадиционные идеи для наказания Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Американских военных попросили придумать «креативные и нетрадиционные» идеи для наказания Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой источники.

«Нам нужны идеи. Мы ищем новые, креативные и нетрадиционные способы оказать давление на Иран и наказать его», — написал офицер разведывательного подразделения Центрального командования США в сообщении, разосланном в среду широкой группе военных аналитиков.

Второй источник также сообщил, что высокопоставленный американский военный офицер разослал это сообщение на прошлой неделе, запрашивая новые идеи о том, как взаимодействовать с Ираном.

По словам военных чиновников, этот необычный запрос является одним из признаков ограниченности и потенциально неприемлемых вариантов, доступных президенту США Дональду Трампу, чтобы заставить Иран заключить сделку на его условиях. Поэтому, в надежде найти альтернативу, представитель CENTCOM начал мозговой штурм по электронной почте, чтобы узнать, есть ли у кого-нибудь идея получше.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран перейдут к переговорам днем 3 августа. Также американский лидер объявил об отмене готовящегося мощного удара по Ирану.

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