Чемпионат мира по футболу с первых дней окружают скандалы. Почему самый грандиозный турнир в истории не задался с самого начала?

Чемпионат мира (ЧМ) по футболу — 2026 только начался, а его уже сотрясают скандалы. Причем большая часть из них произошла в одной из трех стран-хозяек — США. Дороговизна билетов, воровство у команд-участниц, отказ во въезде в страну для судей и членов делегаций и даже стрельба возле тренировочной базы одной из сборных — все это уже произошло.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино вынужден отбиваться от нападок журналистов. Они закономерно интересуются, намерена ли ФИФА делать хоть что-то с уже выявленными слабыми местами в организации турнира на территории США.

«Лента.ру» разбиралась, какие инциденты уже были зафиксированы, и с чем связано недовольство участников и болельщиков.

Сборную Англии обокрали по прибытии в США

У сборной Англии перед стартом ЧМ 2026 года украли вещи на сумму около 18 тысяч долларов. По делу были задержаны двое подозреваемых.

Преступление произошло в Канзас-Сити (США) перед первой тренировкой команды. Среди похищенных вещей оказались бутсы Харри Кейна и Джуда Беллингема, вратарские перчатки, тренировочная форма, тактические доски и другое оборудование тренерского штаба во главе с Томасом Тухелем.

Кража произошла в отеле, где разместилась команда. В тренерском штабе заявили, что утрата тактических досок и инвентаря может создать дополнительные сложности при подготовке к матчам турнира.

Игроки сборной Англии Кадр: @england

Возле базы страны — участницы ЧМ произошла стрельба

В этом эпизоде в роли пострадавших снова оказались англичане. В ходе стрельбы, произошедшей в десяти минутах езды от базы в Канзас-Сити, пострадали девять человек. Подозреваемые не были задержаны.

Город, в котором расположилась сборная Англии, отличается повышенным уровнем криминогенной обстановки. В Канзас-Сити происходит 1,3 насильственного преступления на 100 тысяч населения, этот показатель в четыре раза выше среднего по США. В 2025 году в городе произошло 138 убийств, 349 изнасилований, более 1000 грабежей и 5,4 тысячи нападений с отягчающими обстоятельствами.

Лучшего судью Африки не пустили на ЧМ

Лучший судья Африки — сомалиец Омар Абдулкадир Артан — не попал на ЧМ-2026 из-за отказа во въезде в США. Он прибыл в Майами по дипломатическому паспорту, однако таможенно-пограничная служба не разрешила ему въехать. ФИФА официально подтвердила недопуск судьи к турниру, однако отказалась вмешиваться в ситуацию, выплатив Артану полный гонорар за работу.

Причиной депортации стали подозрения в связях Артана с террористическими организациями. Во время дополнительной проверки сотрудники службы выявили информацию об ассоциации судьи с лицами, подозреваемыми в причастности к деятельности террористических групп, что привело к процедуре его выдворения из страны.

Мы не позволим людям с судимостями или тем, кто, возможно, имеет связи с преступностью, въезжать в страну Марквейн Маллин министр внутренней безопасности США

После случившегося президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин заявил, что арбитр будет обслуживать матч за Суперкубок Европы между ПСЖ и «Астон Виллой» 12 августа. Артан с 2018-го является судьей ФИФА, а в 2025 году был удостоен звания лучшего арбитра Африки.

Иранцам отказали в получении американских виз

Отказ получили 15 представителей федерации футбола страны. В список вошли президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж и один из вице-президентов организации. Также визы не выдали двум администраторам команды, сотруднику по безопасности и двум медиаменеджерам.

Футболисты сборной Ирана Фото: Harry How / Getty Images

При этом четыре представителя сборной Ирана оспорили решения властей США. Визу получили сотрудник технической команды, аналитик и два сотрудника международного отдела федерации.

Участие Ирана в ЧМ-2026 оставалось под вопросом с конца февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Федерация пыталась перевести матчи сборной из США в Мексику, однако эта инициатива не дала результата.

Болельщики жаловались на дороговизну билетов

Билеты на финальный матч в Нью-Йорке стоят около 6 тысяч долларов, что в шесть раз дороже, чем на турнир 2022 года в Катаре, где максимальная цена достигала тысячи долларов. Билеты на матч-открытие стоили от 370 до 1,8 тысячи долларов, а цены на подавляющее большинство матчей стартуют от нескольких сотен долларов.

Болельщики пишут, что билетов по 60 долларов практически невозможно найти, а стоимость билетов ФИФА за 155 долларов на сайтах-посредниках может превышать тысячу долларов.

Ассоциация футбольных болельщиков Европы (FSE) и организация потребителей Euroconsumers подали жалобу в Еврокомиссию на завышение цен со стороны ФИФА, назвав ценовую политику вымогательством и монументальным предательством.

ФИФА обладает полной монополией на продажу билетов на чемпионат мира по футболу. Они используют эту власть, чтобы устанавливать цены, которых не существовало бы на нормальном конкурентном рынке, скрывая при этом информацию от покупателей и манипулируя ими Ромейн Армангау представитель Euroconsumers

При этом Инфантино заявил, что в Соединенных Штатах невозможно посетить даже матч студенческих команд дешевле 300 долларов, поэтому для турнира такого масштаба, как чемпионат мира, стоимость вполне оправданна. Он пояснил, что установление слишком низких цен может привести к тому, что перекупщики будут продавать билеты гораздо дороже.

Сборная Узбекистана Фото: Maxim Shemetov / File Photo / Reuters

В США ужесточили досмотр для участников ЧМ

Команды, участвующие в турнире на территории США, подверглись крайне жестким процедурам проверки в аэропортах. Особенно тщательному досмотру подверглись футболисты сборной Узбекистана. После прибытия в Нью-Йорк они прошли детальный досмотр с использованием металлодетекторов и служебных собак.

Мне сказали, что таковы правила, но в итоге досматривали только нас Фабио Каннаваро главный тренер сборной Узбекистана

Сборная Сенегала также подверглась строгому обыску в США прямо на взлетно-посадочной полосе. Власти США заявили, что такие меры — часть усиленного протокола безопасности, который действует в отношении всех участников ЧМ 2026 года на территории страны.