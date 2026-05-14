Сборная Ирана может не поехать на ЧМ-2026 из-за отсутствия виз

Сборной Ирана за 28 дней до ЧМ-2026 не дали визы, она может пропустить турнир

Сборная Ирана может не поехать на ЧМ-2026 по футболу из-за отсутствия виз. Об этом сообщает RMC Sport.

Отмечается, что президент Иранской футбольной федерации (FFIRI) Мехди Тадж выразил серьезную озабоченность текущей ситуацией. Он потребовал встречи в ближайшие дни с чиновниками Международной федерации футбола (ФИФА) для того, чтобы получить гарантии успешного решения визового вопроса для национальной команды.

В понедельник, 18 мая, сборная Ирана отправится в Анкару. Там она проведет тренировочный сбор и сдаст отпечатки пальцев.

Ранее Федерация футбола Ирана выдвинула десять условий для участия сборной страны в чемпионате мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Она потребовала беспрепятственной выдачи виз, уважения к персоналу сборной, иранскому флагу и государственному гимну, а также высокого уровня безопасности в аэропортах, отелях и на маршрутах от гостиниц до стадионов. В FFIRI подчеркнули, что никто не может лишить Иран участия в турнире, на который он квалифицировался по спортивным результатам.

Иран попал в группу G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Два матча иранцев пройдут в Лос-Анджелесе, один — в Сиэтле.