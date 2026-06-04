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07:17, 4 июня 2026Ценности

Том Холланд снялся для модного журнала в преддверии выхода «Одиссеи»

Актер Том Холланд снялся для модного журнала GQ в преддверии выхода фильма «Одиссея»
Мария Винар

Фото: Alex Prager / gq.com

Британский актер Том Холланд снялся для модного мужского журнала GQ в преддверии выхода фильма «Одиссеи». Фото опубликовано в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

30-летний артист предстал на одном размещенном кадре в майке, выполненной из прозрачного материала. На другом снимке Холланд запечатлен лежащим на земле. Он позировал в кольчуге и расстегнутой белой рубашке, которая была расстегнута.

Автором съемки стала художница и фотограф Алекс Прагер. Стилистом, в свою очередь, выступил Джордж Кортина.

В январе прошлого года Том Холланд раскрыл секрет своих тренировок. Оказалось, что актер предпочитает высокоинтенсивные интервальные тренировки. В их состав входят одно подтягивание, два отжимания на брусьях, три отжимания, четыре подъема корпуса, пять приседаний.

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