Раскрыт секрет тренировок Тома Холланда

Британский актер Том Холланд раскрыл секрет своих тренировок. Его слова приводит Men’s Health.

Артист предпочитает высокоинтенсивные интервальные тренировки. В их состав входят одно подтягивание, два отжимания на брусьях, три отжимания, четыре подъема корпуса, пять приседаний. В следующем раунде нужно выполнять по 10 повторений, затем по 20, 30, 40 и 50 на каждое упражнение.

Холланд также рассказал, что старается употреблять в пищу большое количество овощей. На завтрак актер, как правило, ест тарелку каши с фруктами и орехами, а также выпивает протеиновый коктейль. На ужин он предпочитает белок с гарниром.

Ранее фитнес-тренер Денис Соломин раскрыл секрет тренировок канадского актера Райана Гослинга. Отмечается, что тренировки артиста помогают получить фигуру с сильной верхней частью тела, широкими плечами и стройными ногами.