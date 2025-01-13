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22:52, 13 января 2025Спорт

Раскрыт секрет тренировок Тома Холланда

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Paul Childs / Action Images / Reuters

Британский актер Том Холланд раскрыл секрет своих тренировок. Его слова приводит Men’s Health.

Артист предпочитает высокоинтенсивные интервальные тренировки. В их состав входят одно подтягивание, два отжимания на брусьях, три отжимания, четыре подъема корпуса, пять приседаний. В следующем раунде нужно выполнять по 10 повторений, затем по 20, 30, 40 и 50 на каждое упражнение.

Холланд также рассказал, что старается употреблять в пищу большое количество овощей. На завтрак актер, как правило, ест тарелку каши с фруктами и орехами, а также выпивает протеиновый коктейль. На ужин он предпочитает белок с гарниром.

Ранее фитнес-тренер Денис Соломин раскрыл секрет тренировок канадского актера Райана Гослинга. Отмечается, что тренировки артиста помогают получить фигуру с сильной верхней частью тела, широкими плечами и стройными ногами.

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