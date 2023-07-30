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18:46, 30 июля 2023Спорт

Эксперт раскрыл секрет тренировок Райана Гослинга

Соломин заявил, что тренировки актера Гослинга помогут росту мышечной массы

Фото: Fred Duval / Keystone Press Agency / Reuters

Фитнес-тренер Денис Соломин раскрыл секрет тренировок канадского актера Райана Гослинга. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Программа артиста включает в себя шесть дней тренировок. В понедельник и четверг актер прорабатывает руки, делая отжимания, различные вариации жима, разведение гантелей на наклонной скамье, а также подтягивания обратным хватом с утяжелителями. По мнению тренера, все эти упражнения увеличивают мышечную массу.

Во вторник и пятницу актер тренирует мышцы спины и пресса. В среду и субботу Гослинг проводит 20-25 минут за интервальным бегом, чередуя спринт (30 секунд) и быструю ходьбу (90 секунд), а также пять минут стоит в планке. По мнению Соломина, подобные тренировки помогают получить фигуру с сильной верхней частью тела, широкими плечами и стройными ногами. Отмечается, что четыре тренировки помогают росту мышечной массы, а две — поддержанию выносливости.

14 июня фитнес-тренер Екатерина Кравченко назвала минусы тренировки главного героя фильма «Американский психопат» Патрика Бейтмана в исполнении Кристиана Бэйла. Кравченко заявила, что тренировка героя является слишком длинной, поэтому такой комплекс можно поделить на три полноценных тренировочных дня на каждую группу мышц.

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    Анастасия Борисова
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