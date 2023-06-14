Эксперт назвала минусы тренировки «Американского психопата»

Тренер Кравченко назвала слишком длинной тренировку из фильма «Американский психопат»

Фитнес-тренер Екатерина Кравченко назвала минусы тренировки главного героя фильма «Американский психопат» Патрика Бейтмана в исполнении Кристиана Бэйла. Ее слова приводит «Чемпионат».

Кравченко заявила, что тренировка героя является слишком длинной, поэтому такой комплекс можно поделить на три полноценных тренировочных дня на каждую группу мышц. В состав комплекса входит лестница, тренажеры для ног, весовой кранч, сгибание рук на бицепс, велотренажер, сгибание ног, жим ногами, сгибания рук со штангой, еще десять упражнений и растяжка.

Эксперт подчеркнула, что такая тренировка идеально проработает тело, однако выдержать ее нереально. «Наглядный, хоть и гиперболизированный пример того, как заниматься спортом не нужно, потому что ваш организм не резиновый», — добавила она.

Ранее тренер Семен Семенов назвал альтернативу штанге. Эксперт предложил воспользоваться бодибаром — длинной металлической или пластиковой палкой с грузами на концах. Семенов отметил, что этот снаряд более компактный.