Тренер назвал альтернативу штанге

Тренер Семен Семенов предложил новичкам пользоваться бодибаром вместо штанги

Тренер Семен Семенов назвал альтернативу штанге. Его слова приводит «Чемпионат».

Эксперт предложил воспользоваться бодибаром — длинной металлической или пластиковой палкой с грузами на концах. Семенов отметил, что этот снаряд более компактный, чем штанга, поэтому удобнее для домашних тренировок.

«Бодибар позволяет делать упражнения на разные группы мышц с целью их укрепления, а также он помогает контролировать осанку. Снаряд пригодится начинающим спортсменам, чтобы разнообразить занятия и ввести элементы силового тренинга», — рассказал Семенов. Он отметил, что с бодибаром можно выполнять большое количество упражнений: становую тягу, приседания, жим лежа и стоя, выпады, сгибания на бицепс стоя и многое другое.

Ранее травматолог-ортопед Рашид Бельхамиди заявил, что риск получения травмы на тренировках растет при внешнем давлении, поэтому новичкам нужно с осторожностью относиться к приседаниям со штангой, становой тяге, мертвой тяге и прыжкам на платформу. Он посоветовал увеличивать нагрузку постепенно, прогревать мышцы перед занятиями и следить за техникой выполнения упражнений.