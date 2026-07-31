Стало известно о ходе рассмотрения иска Украины из-за допуска россиян

CAS получил иск НОК Украины с требованием отменить решение о восстановлении ОКР

В Спортивном арбитражном суде (CAS) подтвердили, что получили иск Национального олимпийского комитета (НОК) Украины с требованием отменить решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает Sport24.

В CAS заявили, что находятся на самой ранней стадии процедуры. Отмечается, что стороны должны обменяться письменными заявлениями, после чего будет назначен либо единоличный арбитр, либо коллегия арбитров.

29 июля стало известно, что украинская сторона просит отменить решение МОК, считая его противоречащим положениям Олимпийской хартии. В НОК Украины полагают, что восстановление прав ОКР произошло преждевременно и без надлежащей проверки.

7 июля МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, ОКР был временно восстановлен в правах.

МОК отстранил ОКР 12 октября 2023 года. Это было связано с тем, что олимпийские советы четырех новых регионов России были включены в состав ОКР.