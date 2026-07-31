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21:21, 31 июля 2026 (обновлено: 21:43, 31 июля 2026)Экономика

Единственный мост к селу смыло на глазах у жителей российского региона

Amur Mash: Единственный мост к селу смыло на глазах у жителей Приморья
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Единственный мост к селу смыло на глазах у жителей Приморского края. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет о селе Слинкино в Партизанском округе Приморского края, где мощным потоком реки переправу снесло течением. «Уплыл мост. Поплыл, поплыл, поплыл... Пока, мостик», — прокомментировал происходящую перед ним картину очевидец. «Прощание» с мостом застал его спутник, а также еще один мужчина, который находился по другую сторону реки.

В данный момент местные власти обсуждают запуск лодочной переправы, однако неизвестно, как скоро это удастся сделать.

Ранее мост из-за разлива реки Каменки смыло в Суздале.

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