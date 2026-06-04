ВС России ударили по украинским объектам благодаря данным с телефона испанского наемника. О чем узнали российские войска?

ВС России ударили по объектам ВСУ, используя информацию с телефона наемника

Российские войска нанесли удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря информации с телефона испанского наемника Переса Родригеса с позывным Шакал. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

Мобильный телефон оказался кладезью полезной информации: позиции украинских солдат в Харьковской области, объекты нацгвардии в областном центре, имена и контактные данные офицеров ГУР и СБУ. После обработки и доразведки полученных сведений по вскрытым объектам противника было нанесено огневое поражение Источник в российских силовых структурах

По данным источника, наемник Родригес с 2024 года находился в рядах украинской армии, проводя большую часть времени в тыловых подразделениях. Также сообщается, что длительное время он жил в Харькове, где вел «аморальный образ жизни».

Сотни наемников ВСУ пропали из зоны боевых действий

В мае сообщалось, что наемники ВСУ из западных стран, особенно из англосаксонских государств, практически исчезли из зоны боевых действий. По данным российских силовых структур, Киев скрывает информацию о «солдатах удачи», погибших в зоне боевых действий. Источник сообщал, что командование ВСУ все чаще использует наемников как «пушечное мясо», из-за чего потери среди них высокие.

Мы знаем, что западные наемники, особенно из англосаксонских стран, на передовой практически исчезли. Сейчас там орудуют выходцы из Латинской Америки, в частности из Колумбии Источник в российских силовых структурах

Волонтер Патрисия Мендиганьо позже рассказала, что их более чем трех сотен пропавших наемников живым удалось найти лишь одного. Он находится в российском плену.

29 мая стало известно, что украинские пограничники сжигали дома в Харьковской области, чтобы избавиться от тел иностранных наемников.

Наемники жалуются на службу в ВСУ

Иностранные наемники жалуются на постоянные проблемы украинских солдат со здоровьем. Один из них признался, что в связи с этим всегда носит в аптечке антибиотики.

Также мать ликвидированного наемника ВСУ из Колумбии Давида Фернандо Наваррете Агирре обвинила Киев в торговле людьми. По словам женщины, у ее сына изъяли документы и не позволили покинуть ряды украинской армии. Она также рассказала, что Агирре завербовали через социальные сети. Ему пообещали крупное денежное вознаграждение, однако даже тест ДНК для идентификации останков ей пришлось оплачивать своими силами. В результате ни обещанных выплат, ни данных о его гибели украинская сторона не предоставила.

Кроме того, Патрисия Мендиганьо заявила, что семьям наемников в 31-й бригаде Вооруженных сил Украины не выплачивают деньги. Активистка добавила, что семьи военных по году не получают ответы на запросы о судьбе родственников.

В мае также стало известно, что ВСУ оставляют колумбийских наемников на поле боя без обеспечения. Информацию подтверждали украинские волонтеры.