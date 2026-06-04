ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:41, 4 июня 2026Бывший СССР

ВС России ударили по украинским объектам благодаря данным с телефона испанского наемника. О чем узнали российские войска?

ВС России ударили по объектам ВСУ, используя информацию с телефона наемника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Российские войска нанесли удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря информации с телефона испанского наемника Переса Родригеса с позывным Шакал. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

Мобильный телефон оказался кладезью полезной информации: позиции украинских солдат в Харьковской области, объекты нацгвардии в областном центре, имена и контактные данные офицеров ГУР и СБУ. После обработки и доразведки полученных сведений по вскрытым объектам противника было нанесено огневое поражение

Источник в российских силовых структурах

По данным источника, наемник Родригес с 2024 года находился в рядах украинской армии, проводя большую часть времени в тыловых подразделениях. Также сообщается, что длительное время он жил в Харькове, где вел «аморальный образ жизни».

Сотни наемников ВСУ пропали из зоны боевых действий

В мае сообщалось, что наемники ВСУ из западных стран, особенно из англосаксонских государств, практически исчезли из зоны боевых действий. По данным российских силовых структур, Киев скрывает информацию о «солдатах удачи», погибших в зоне боевых действий. Источник сообщал, что командование ВСУ все чаще использует наемников как «пушечное мясо», из-за чего потери среди них высокие.

Мы знаем, что западные наемники, особенно из англосаксонских стран, на передовой практически исчезли. Сейчас там орудуют выходцы из Латинской Америки, в частности из Колумбии

Источник в российских силовых структурах

Волонтер Патрисия Мендиганьо позже рассказала, что их более чем трех сотен пропавших наемников живым удалось найти лишь одного. Он находится в российском плену.

29 мая стало известно, что украинские пограничники сжигали дома в Харьковской области, чтобы избавиться от тел иностранных наемников.

Наемники жалуются на службу в ВСУ

Иностранные наемники жалуются на постоянные проблемы украинских солдат со здоровьем. Один из них признался, что в связи с этим всегда носит в аптечке антибиотики.

Материалы по теме:
ВСУ ударили по российскому колледжу. Есть жертвы, десятки ранены. Москва готовит обращение в ООН
ВСУ ударили по российскому колледжу. Есть жертвы, десятки ранены. Москва готовит обращение в ООН
22 мая 2026
ВСУ нанесли удар еще по одному учебному заведению в ЛНР. В этот раз обошлось без жертв среди детей
ВСУ нанесли удар еще по одному учебному заведению в ЛНР. В этот раз обошлось без жертв среди детей
28 мая 2026
ПВО сбили 59 БПЛА над территорией Ленинградской области. Что известно о попытке ВСУ атаковать Санкт-Петербург?
ПВО сбили 59 БПЛА над территорией Ленинградской области. Что известно о попытке ВСУ атаковать Санкт-Петербург?
3 июня 2026

Также мать ликвидированного наемника ВСУ из Колумбии Давида Фернандо Наваррете Агирре обвинила Киев в торговле людьми. По словам женщины, у ее сына изъяли документы и не позволили покинуть ряды украинской армии. Она также рассказала, что Агирре завербовали через социальные сети. Ему пообещали крупное денежное вознаграждение, однако даже тест ДНК для идентификации останков ей пришлось оплачивать своими силами. В результате ни обещанных выплат, ни данных о его гибели украинская сторона не предоставила.

Кроме того, Патрисия Мендиганьо заявила, что семьям наемников в 31-й бригаде Вооруженных сил Украины не выплачивают деньги. Активистка добавила, что семьи военных по году не получают ответы на запросы о судьбе родственников.

В мае также стало известно, что ВСУ оставляют колумбийских наемников на поле боя без обеспечения. Информацию подтверждали украинские волонтеры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России ударили по украинским объектам благодаря данным с телефона испанского наемника. О чем узнали российские войска?

    Рубио заявил о беспокойстве за судьбу Украины к концу года

    Россиян предупредили об опасности немытого пупка

    Захарова заявила о готовности России продолжать начатые в Анкоридже переговоры

    Звезда «Папиных дочек» забеременела

    Сидни Суини в броском наряде сняли на свидании с миллиардером

    Совет ЕС начал официальную подготовку к переговорам о вступлении Украины в союз

    ВС России использовали информацию из телефона наемника для удара по ВСУ

    Движение на дублере Волоколамского шоссе в Москве ограничат с 6 июня

    США заявили о подготовке новых санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok