02:32, 28 апреля 2026

Мать наемника ВСУ пожаловалась на торговлю людьми

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Мать ликвидированного наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Колумбии Давида Фернандо Наваррете Агирре обвинила Киев в торговле людьми. Она заявила, что у ее сына изъяли документы и не позволили покинуть ряды украинской армии, пишет РИА Новости.

«Мой сын повредил колени, повредил руку, понял многое и взбунтовался. Он сказал, что хочет уйти со службы, что хочет вернуться в Колумбию», — рассказала собеседница, отметив, что у наемника забрали его документы, паспорт и удостоверение личности.

Как объяснила женщина, ее сына завербовали через социальные сети. Ему наобещали крупное денежное вознаграждение, но даже тест ДНК для идентификации останков ей пришлось оплачивать своими силами. В результате ни обещанных выплат, ни данные о его гибели украинская сторона не предоставила.

Сослуживцы мужчины рассказали его матери, что после момента прибытия на Украину иностранные военные находились в тяжелых условиях. Они говорили о нехватке еды, воды и элементарных бытовых удобств. В такой обстановке наемников насильно удерживали и практически принуждали к прохождению обучения, которое они описали как «ненормальное».

Ранее в силовых структурах подсчитали, что за ВСУ воюют более 16 тысяч иностранных наемников, приехавших из других государств. «Даже вражеские пропагандисты вынуждены признавать, что часть наемников сравнительно быстро разрывает контракт с ВСУ, а затем остается на Украине или уезжает в страны ЕС», — указал собеседник.

