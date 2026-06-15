Российская актриса сравнила жизнь в Москве и Петербурге

Актриса Александра Ребенок назвала Петербург очень медленным городом

Российская актриса Александра Ребенок назвала Санкт-Петербург слишком медленным городом для жизни. Свое мнение она высказала в интервью журналу Hello.

Уроженка столицы ответила на комментарий о том, что у ее героини в сериале «Беспринципные» истинно петербуржский характер.

«Я просто очень люблю Питер. Наверное, это и передалось», — предположила Ребенок. При этом артистка отметила, что жить в Петербурге постоянно она не смогла бы. «Мне нравится там работать, но для жизни этот город очень медленный», — считает она.

Ранее звезда сериалов «Восьмидесятые» и «Эпидемия» Наталья Земцова призналась, что жить в Петербурге, где она провела студенческие годы, было тяжеловато.