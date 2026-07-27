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21:53, 27 июля 2026 (обновлено: 22:07, 27 июля 2026)Мир

Трамп рассказал о мольбах Ирана не наносить удары

Трамп: Иран умолял США прекратить удары
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Ирана умоляли Соединенные Штаты прекратить нанесение ударов по Исламской Республике. Слова хозяина Белого дома приводит телеканал CNN.

«Они очень вежливо попросили нас: „Пожалуйста, прекратите, давайте встретимся“», — сказал Трамп.

Президент США отметил, что они «вернутся к тому же самому», если не удастся заключить сделку.

Ранее американский президент заявил о большой вероятности заключения сделки между США и Ираном, поскольку переговоры по ней уже идут. По словам Трампа, «хорошие переговоры» с Тегераном проводятся «уже сейчас». Глава Белого дома добавил, что у него «достаточно времени», чтобы разобраться с иранским вопросом.

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