Трамп рассказал о мольбах Ирана не наносить удары

Трамп: Иран умолял США прекратить удары

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Ирана умоляли Соединенные Штаты прекратить нанесение ударов по Исламской Республике. Слова хозяина Белого дома приводит телеканал CNN.

«Они очень вежливо попросили нас: „Пожалуйста, прекратите, давайте встретимся“», — сказал Трамп.

Президент США отметил, что они «вернутся к тому же самому», если не удастся заключить сделку.

Ранее американский президент заявил о большой вероятности заключения сделки между США и Ираном, поскольку переговоры по ней уже идут. По словам Трампа, «хорошие переговоры» с Тегераном проводятся «уже сейчас». Глава Белого дома добавил, что у него «достаточно времени», чтобы разобраться с иранским вопросом.