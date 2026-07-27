Раскрыта схема хищения более одного миллиона долларов западной помощи Украине

НАБУ: Бывший госсекретарь МИД Украины и его помощники украли $1,2 млн западной помощи

Бывший госсекретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины организовал схему хищения и вывел на счета подконтрольных компаний порядка 1,2 миллиона долларов, которые западные партнеры передавали в качестве помощи для ВСУ. Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Отмечается, что занимавший на тот момент пост госсекретаря МИД убеждал международных доноров направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации, затем средства выводились через нескольких юрлиц и конвертационных центров.

Ранее Генеральная прокуратура Украины проинформировала о расследовании возможного хищения почти 7 миллиардов гривен (12 миллиардов рублей) при закупке беспилотников для нужд ВСУ.