Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:28, 27 июля 2026 (обновлено: 22:31, 27 июля 2026)Бывший СССР

Раскрыта схема хищения более одного миллиона долларов западной помощи Украине

НАБУ: Бывший госсекретарь МИД Украины и его помощники украли $1,2 млн западной помощи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Richard Bell / Unsplash

Бывший госсекретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины организовал схему хищения и вывел на счета подконтрольных компаний порядка 1,2 миллиона долларов, которые западные партнеры передавали в качестве помощи для ВСУ. Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Отмечается, что занимавший на тот момент пост госсекретаря МИД убеждал международных доноров направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации, затем средства выводились через нескольких юрлиц и конвертационных центров.

Ранее Генеральная прокуратура Украины проинформировала о расследовании возможного хищения почти 7 миллиардов гривен (12 миллиардов рублей) при закупке беспилотников для нужд ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Пашинян попросил Путина решить проблему
    Взрыв и пожар произошли на трассе в Москве
    Самолет Зеленского по пути в США совершил посадку на бывшей базе британских ВВС
    Россиянам перечислили убивающие турбомоторы ошибки водителей
    Раскрыта схема хищения более одного миллиона долларов западной помощи Украине
    На Украине заявили о смерти члена Мальтийского ордена
    На Западе заявили о блокировке Украины с моря
    Названа вероятность перехода Батракова в ПСЖ
    На Украине предрекли тяжелую зиму
    Легенда «Милана» и чемпион мира покинули сборную Италии по футболу
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok