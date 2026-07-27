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23:19, 27 июля 2026 (обновлено: 23:22, 27 июля 2026)Россия

Коломенский хлебозавод в Москве выставлял на продажу подобранные с пола пиццы

«112»: Коломенский хлебозавод в Москве продает разбросанные на полу пиццы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Сотни пицц разбросаны на полу на Коломенском хлебозаводе в Москве. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как персонал проходит мимо валяющихся на полу пицц и коробок. Сотрудник, который поделился видео, уволился, потому что, по его словам, «не хочет травить людей». Он также рассказал, что на производстве упавшую продукцию просто собирают руками и отправляют обратно в упаковку на заморозку или сразу на прилавки. Кроме того, горячие пиццы вылетают из печи сразу на пол.

Также выяснилось, что требования к персоналу минимальны. На работу готовы взять человека без специального образования. По словам бывшего сотрудника, в цехе можно встретить разнорабочего без допуска, просроченные огнетушители и десятки тараканов.

Ранее сообщалось, что мужчина чуть было не умер из-за «секретного напитка», который ему предложили в баре в одном из самых популярных туристических сел Приморья — Андреевке.

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