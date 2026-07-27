Коломенский хлебозавод в Москве выставлял на продажу подобранные с пола пиццы

«112»: Коломенский хлебозавод в Москве продает разбросанные на полу пиццы

Сотни пицц разбросаны на полу на Коломенском хлебозаводе в Москве. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как персонал проходит мимо валяющихся на полу пицц и коробок. Сотрудник, который поделился видео, уволился, потому что, по его словам, «не хочет травить людей». Он также рассказал, что на производстве упавшую продукцию просто собирают руками и отправляют обратно в упаковку на заморозку или сразу на прилавки. Кроме того, горячие пиццы вылетают из печи сразу на пол.

Также выяснилось, что требования к персоналу минимальны. На работу готовы взять человека без специального образования. По словам бывшего сотрудника, в цехе можно встретить разнорабочего без допуска, просроченные огнетушители и десятки тараканов.

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