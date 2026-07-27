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23:49, 27 июля 2026Спорт

Лидер сборной Бразилии пропустил тренировку и поссорился с партнерами по команде

Лидер сборной Бразилии Неймар пропустил тренировку и поссорился с партнерами по Сантосу
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Buda Mendes / Getty Images

Лидер сборной Бразилии Неймар пропустил тренировку и поссорился с партнерами по «Сантосу». Об этом сообщает O Globo.

34-летний форвард после матча чемпионата Бразилии с «Шапекоэнсе» назвал одного из партнеров по команде «куском дерьма». «Это был разговор со всей командой. Тот, кто публикует недобросовестные и лживые материалы, ничего не знает», — так игрок прокомментировал сведения о конфликте.

На следующий день после игры Неймар приехал на клубную базу, но не принял участия в тренировке команды. Он выпил кофе и сфотографировался.

Ранее стало известно, что Неймар купил яхту стоимостью в 23 миллиона долларов. В ней есть шесть кают и зоны отдыха, а на верхней палубе имеется вертолетная площадка.

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