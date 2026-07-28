Ozon сделал заявление на фоне возросших рисков из-за атак БПЛА

Ozon: Стоимость страховки товаров вырастет для продавцов на фоне рисков из-за атак БПЛА

Маркетплейс Ozon сообщил продавцам о повышении стоимости страхования товаров, предусматривающего защиту от нештатных ситуаций. Под это определение попадают и возможные атаки беспилотников на инфраструктуру компании, если их признают терактом или диверсией, говорится в заявлении на сайте.

Продавцам, которые планируют подключить страховку, с 28 июля она обойдется в 0,0115 процента в день от стоимость товаров. У клиентов, ранее подключивших страхование, прежний тариф сохранится до 26 августа, далее будет действовать новая ставка.

Как и прежде, полис будет распространяться на товары, которые находятся на складах компании, в сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов и в логистике Ozon, в том числе в возвратах.

«При наступлении страхового случая Ozon составит список пострадавших товаров, соберет нужные для страховой документы — на основании этого страховая компания сделает расчет ущерба и определит размер выплаты», — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что акции маркетплейса Ozon упали на фоне атак БПЛА. Инфраструктура компании не пострадала, однако инвесторы опасаются, что следующими целями воздушных атак станут ее склады.