Акции российского маркетплейса обвалились

Акции Ozon на Мосбирже упали на десять процентов на фоне новых целей для ударов БПЛА

В начале торгов на Мосбирже в понедельник, 20 июля, акции одного из крупнейших российских маркетплейсов Ozon упали более чем на 13 процентов. На минимуме они доходили до 2484,5 рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 12:00 бумаги скорректировались до 2715 рубля, что на восемь процентов ниже, чем уровень закрытия в пятницу. Индекс Мосбиржи тоже снижается, но не так быстро. В начале дня он протестировал новые многолетние минимумы, опустившись ниже 1900 пунктов впервые с октября 2022 года. Падение российского фондового рынка продолжается уже 20-ю неделю подряд, что является беспрецедентной продолжительностью в его истории.

Обвал акций Ozon связан с ударами беспилотников по российским распределительным центрам в минувшие выходные, приведшим к крупным возгораниям и разрушениям. Инфраструктура компании не пострадала, однако инвесторы опасаются, что следующими целями воздушных атак станут склады маркетплейса.

Глава Wildberries Татьяна Ким пообещала оказать необходимую помощь пострадавшим в ходе ночной атаки на объекты компании в городе Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По ее словам, родственники жертв ударов получат по два миллиона рублей, а пострадавшие в тяжелом состоянии — по одному миллиону.

Так как Wildberries является частной компанией, акции которой не обращаются на бирже, а МКПАО «Озон» — публичной, то рынок оценил новую угрозу для маркетплейсов через бумаги последней.