Российский маркетплейс сделал заявление о выплатах пострадавшим от атак

Глава Wildberries Ким заявила о выплатах пострадавшим от атак на логистические центры

Глава российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким заявила о выплатах пострадавшим и родственникам жертв в результате атак на логистические центры в подмосковной Электростали и Котовске в Тамбовской области. Заявление опубликовано в Telegram-канале предпринимателя.

«Приношу глубочайшие соболезнования родным, желаю скорейшего восстановления пострадавшим. (...) Спасибо за слова поддержки, вместе мы сильнее», — подчеркнула она.

Ким рассказала о решении компании выплатить по два миллиона рублей родственникам жертв атак в ночь на 18 июля и по одному миллиону — пострадавшим в тяжелом состоянии.

Также предприниматель сообщила, что в настоящий момент компания прорабатывает объемы выплат и другие меры финансовой поддержки продавцам товаров, пострадавших в результате инцидента. Она пообещала детально проинформировать продавцов на портале об этих выплатах, мерах и порядке их получения.

Ранее Татьяна Ким прокомментировала удары по складам в Электростали и Котовске. Предприниматель назвала «болью» и «ужасными событиями» инцидент в ночь на 18 июля.