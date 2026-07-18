В российском маркетплейсе прокомментировали удары ВCУ по складам

Wildberries пообещал поддержку пострадавшим после ударов ВСУ объектам

Глава компании Wildberries Татьяна Ким пообещала оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ходе ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты компании в Котовске и подмосковной Электростали. Об этом российская предпринимательница сообщила в своем Telegram-канале.

«Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами... Пострадавшим окажем всю необходимую поддержку», — сказано в сообщении.

Ким также выразила соболезнования родным и близким жертв атаки, отметив, что компания поможет их семьям преодолеть последствия произошедшего.

Ранее стало известно об атаке ВСУ на логистические комплексы Wildberries в Котовске и подмосковной Электростали. В результате атаки в Котовске несколько человек пострадали, есть жертвы.