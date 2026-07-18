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07:31, 18 июля 2026Россия

В Wildberries прокомментировали атаку на логистические комплексы

Wildberries прокомментировали атаку на логистические центры в Котовске и Электростали
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Логистические комплексы Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области подверглись атаке. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«На обоих объектах была проведена оперативная эвакуация», — говорится в сообщении.

В результате атаки в Котовске несколько человек пострадало, есть жертвы. В компании выразили соболезнования семьям погибших и восстановления пострадавшим. Отмечается, что компания окажет необходимую поддержку. Открытое горение на территории склада уже ликвидировано. В Электростали в настоящее время работают пожарные расчеты и оперативные службы.

Ранее губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в результате атаки погибли семь сотрудников ночной смены. Также, по предварительным данным, 24 человека пострадали.

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