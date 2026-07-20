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10:26, 20 июля 2026Экономика

Индекс Мосбиржи упал ниже 1900 пунктов

Индекс Мосбиржи упал с начала 2026 года более чем на 30 %
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов впервые с октября 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

На утренних торгах показатель российского фондового рынка снижался до 1896,43 пункта, а на открытии основной сессии составил 1899,99 пункта. Достигая к моменту написания материала 1916,06 пункта, с начала июля он потерял 18,25 процента, а в целом в 2026 году — 30,62 процента.

Продолжающееся падение эксперты связывают с дивидендными отсечками крупных российских компаний, а также геополитикой и ожиданиями более жесткой чем ожидалось ранее денежно-кредитной политики Центробанка.

Под влиянием фундаментальных факторов индекс Мосбиржи на текущей неделе закрепится в диапазон 1800 — 2000 пунктов, и может продолжить движение в направлении его нижней границы, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич, комментарий которого поступил «Ленте.ру». В целом эксперты допускают, что неделя будет «одной из самых непредсказуемых и волатильных на фондовом рынке в этом году».

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