Индекс Мосбиржи упал ниже 1900 пунктов

Индекс Мосбиржи упал с начала 2026 года более чем на 30 %

Индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов впервые с октября 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

На утренних торгах показатель российского фондового рынка снижался до 1896,43 пункта, а на открытии основной сессии составил 1899,99 пункта. Достигая к моменту написания материала 1916,06 пункта, с начала июля он потерял 18,25 процента, а в целом в 2026 году — 30,62 процента.

Продолжающееся падение эксперты связывают с дивидендными отсечками крупных российских компаний, а также геополитикой и ожиданиями более жесткой чем ожидалось ранее денежно-кредитной политики Центробанка.

Под влиянием фундаментальных факторов индекс Мосбиржи на текущей неделе закрепится в диапазон 1800 — 2000 пунктов, и может продолжить движение в направлении его нижней границы, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич, комментарий которого поступил «Ленте.ру». В целом эксперты допускают, что неделя будет «одной из самых непредсказуемых и волатильных на фондовом рынке в этом году».