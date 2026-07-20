Российскому фондовому рынку предрекли одну из самых непредсказуемых недель

Индекс Мосбиржи упал утром 20 июля ниже 1920 пунктов

Индекс Мосбиржи продолжил снижение — после падения за два дня более чем на 7 процентов, до менее чем 1960 пунктов, показатель опустился по итогам воскресной сессии на 1,07 процента, до 1937,52 пункта, а к моменту написания материала достигал на утренних торгах примерно 1917,95 пункта.

«Многие эксперты не исключают, что предстоящая неделя будет одной из самых непредсказуемых и волатильных на фондовом рынке в этом году», — пишут в связи с этим авторы «Финама», напоминая, что дивидендные отсечки крупных российских компаний в понедельник продолжат оказывать дополнительное негативное влияние на рынок, а участники торгов будут находиться в ожидании решения ЦБ по ключевой ставке.

Инвесторы в отсутствие иностранного капитала предпочитают облигации и депозиты, на фоне чего высокая стоимость денег делает рынок акций хронически недофинансированным, а «любые попытки роста быстро используются для сокращения позиций», говорилось, в частности, о причинах происходящего.

В пятницу, 17 июля, индекс в ходе продолжающегося падения впервые опустился ниже 2000 пунктов, причем к вечеру обвал ускорился.