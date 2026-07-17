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19:29, 17 июля 2026Экономика

Индекс Мосбиржи обвалился второй день подряд

Индекс Мосбиржи упал 17 июля ниже 1955 пунктов
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский фондовый рынок завершил рабочую неделю новым резким снижением. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи опустился на 3,16 процента, до 1958,43 пункта, а в моменте падал ниже 1955.

Индекс снижается 19-ю неделю подряд, обвалившись за два дня более чем на семь процентов. Вчерашнее падение оказалось максимальным за день с сентября 2022 года, а в пятницу, как и предсказывали эксперты, показатель впервые опустился ниже 2000 пунктов, причем к вечеру обвал ускорился.

Среди причин продолжающегося падения они называли в том числе то, что инвесторы в отсутствие иностранного капитала предпочитают облигации и депозиты, на фоне чего высокая стоимость денег делает рынок акций хронически недофинансированным, а «любые попытки роста быстро используются для сокращения позиций».

Согласно оценке руководителя отдела анализа акций «Финама» Натальи Малых, 20 июля дивидендные гэпы окажут суммарное давление на индекс в размере около 2,3 процента, или около 47 пунктов. «Если предположить, что индекс закроется на уровне 2005 пунктов (комментарий был опубликован до нового снижения индекса в последние часы торгов), то в понедельник он откроется в районе 1958 пунктов. Но это нельзя считать убытками в обычном понимании — эти деньги вернутся акционерами на счет через несколько недель», — сказала она.

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