Индекс Мосбиржи обвалился второй день подряд

Индекс Мосбиржи упал 17 июля ниже 1955 пунктов

Российский фондовый рынок завершил рабочую неделю новым резким снижением. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи опустился на 3,16 процента, до 1958,43 пункта, а в моменте падал ниже 1955.

Индекс снижается 19-ю неделю подряд, обвалившись за два дня более чем на семь процентов. Вчерашнее падение оказалось максимальным за день с сентября 2022 года, а в пятницу, как и предсказывали эксперты, показатель впервые опустился ниже 2000 пунктов, причем к вечеру обвал ускорился.

Среди причин продолжающегося падения они называли в том числе то, что инвесторы в отсутствие иностранного капитала предпочитают облигации и депозиты, на фоне чего высокая стоимость денег делает рынок акций хронически недофинансированным, а «любые попытки роста быстро используются для сокращения позиций».

Согласно оценке руководителя отдела анализа акций «Финама» Натальи Малых, 20 июля дивидендные гэпы окажут суммарное давление на индекс в размере около 2,3 процента, или около 47 пунктов. «Если предположить, что индекс закроется на уровне 2005 пунктов (комментарий был опубликован до нового снижения индекса в последние часы торгов), то в понедельник он откроется в районе 1958 пунктов. Но это нельзя считать убытками в обычном понимании — эти деньги вернутся акционерами на счет через несколько недель», — сказала она.