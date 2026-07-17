Индекс Мосбиржи обвалился второй день подряд

Российский фондовый рынок завершил рабочую неделю новым резким снижением. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи опустился на 3,16 процента, до 1958,43 пункта, а в моменте падал ниже 1955.
Индекс снижается 19-ю неделю подряд, обвалившись за два дня более чем на семь процентов. Вчерашнее падение оказалось максимальным за день с сентября 2022 года, а в пятницу, как и предсказывали эксперты, показатель впервые опустился ниже 2000 пунктов, причем к вечеру обвал ускорился.
Среди причин продолжающегося падения они называли в том числе то, что инвесторы в отсутствие иностранного капитала предпочитают облигации и депозиты, на фоне чего высокая стоимость денег делает рынок акций хронически недофинансированным, а «любые попытки роста быстро используются для сокращения позиций».
Согласно оценке руководителя отдела анализа акций «Финама» Натальи Малых, 20 июля дивидендные гэпы окажут суммарное давление на индекс в размере около 2,3 процента, или около 47 пунктов. «Если предположить, что индекс закроется на уровне 2005 пунктов (комментарий был опубликован до нового снижения индекса в последние часы торгов), то в понедельник он откроется в районе 1958 пунктов. Но это нельзя считать убытками в обычном понимании — эти деньги вернутся акционерами на счет через несколько недель», — сказала она.