Индексу Мосбиржи предсказали стабилизацию ниже 2000 пунктов

Аналитик Малых: Ситуация на Мосбирже не является крахом

Возможное снижение показателей ВВП может привести к тому, что текущие уровни российского фондового рынка, упавшего 16 июля до 2040 пунктов, «уже не будут выглядеть столь необоснованными», считает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. По ее словам, инвесторы сокращают позиции по рисковым инструментам из-за опасений эскалации по санкциям и в целом в сфере геополитики, но крахом рынка текущую ситуацию назвать нельзя, поскольку «уровни низкие, но обвала на 70 процентов не было».

«Ослабление экономики сопровождается жесткой ДКП (...) Сегодня индекс Мосбиржи опустился до уровней октября 2022 года, когда экономика была в рецессии», — отметила аналитик, напомнив, что уже в мае рост российской экономики замедлился до 0,3 процента после 1,3 процента в апреле и 1,9 процента — в марте.

Важным для дальнейшей динамики, с точки зрения Малых, станет то, насколько длительными окажутся перебои на топливном рынке. Пока она ожидает стабилизации индекса в районе 1900-2000 пунктов, но допускает, что если ситуация оперативно нормализуется, то и рынок акций, который «всегда движется на ожиданиях», «сможет восстановить свои позиции, скажем, до 2500 пунктов до конца года».

С ее прогнозом о вероятном скором падении индекса Мосбиржи ниже 2000 пунктов согласны и другие эксперты. По словам

обозревателя Finam.ru Натальи Аседовой, на следующей неделе показатель может лишиться еще примерно 3-4 процентов своей стоимости на фоне дивидендных отсечек «тяжеловесов» рынка. «Если на трейдеров незнамо откуда вдруг не свалится какой-то позитив, то ждем пробоя отметки 2000 пунктов», — добавил главный аналитик «Алор Брокер» Андрей Зацепин.

К моменту написания материала индекс Мосбиржи снижался в рамках торгового дня на 3,27 процента, до 2042,91 пункта.