Звезда «Полового воспитания» в куртке на голое тело снялась для журнала

30-летняя актриса Эмма Маки в откровенном виде снялась для модного журнала Porter

Франко-британская актриса Эмма Маки в откровенном виде снялась для модного журнала Porter. Снимки появились Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

30-летняя звезда популярного сериала «Половое воспитание» предстала на обложке в трусах с высокой посадкой и кожаной куртке, надетой на голое тело. Она позировала перед камерой с небрежной прической и нюдовым макияжем.

Кроме того, редакторы опубликовали кадры, на которых Маки показала фигуру в белых джинсах и облегающей майке. При этом от бюстгальтера она отказалась.

Автором фото стала известная художница и фотограф Джоан Браун. За образы знаменитости отвечала стилист Шарлотта Блэзби.

В июле звезда сериала «Очень странные дела», американская актриса Сэди Синк в откровенном виде появилась на премьере фильма «Человек-паук: Новый день» в Лос-Анджелесе. Знаменитость вышла на ковровую дорожку в атласном платье Prada с декольте до пупка и открытой спиной.