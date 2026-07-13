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10:01, 13 июля 2026Экономика

Названы причины длительного падения российского фондового рынка

Аналитик Кабаков: Долгое падение индекса Мосбиржи связано с отсутствием источников роста
Дмитрий Воронин
СюжетРоссийский фондовый рынок

Фото: Depiction Images / Shutterstock / Fotodom

Продолжающееся 18 недель падение российского фондового рынка связано не с отдельными корпоративными новостями вроде ситуации с планами «Полюса» отказаться на несколько лет от дивидендов, а с отсутствием источников роста, считает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.

«Иностранный капитал по-прежнему отсутствует, внутренние инвесторы предпочитают облигации и депозиты, а высокая стоимость денег делает рынок акций хронически недофинансированным. Любые попытки роста быстро используются для сокращения позиций», — высказался аналитик о причинах продолжающегося снижения.

«На этой неделе ожидается продолжение нисходящей динамики», — добавляет обозреватель Finam.ru Анастасия Долгих, по словам которой в центре внимания остается в том числе геополитика, включая ситуацию с планами принятия 21-го пакета антироссийских санкций ЕС.

В пятницу, 10 июля, индекс Мосбиржи оказался вблизи многолетних минимумов на уровне 2145 пунктов. После непродолжительного «отскока» показатель вновь закрепился ниже 2200 пунктов.

«Снижению способствовали закрытие реестров акционеров перед выплатой дивидендов и последующее падение котировок», — отмечает «Коммерсантъ». Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, чью оценку приводит издание, допускает падение индекса в ближайшие недели до 2000 пунктов на фоне новых закрытий реестров акционеров ряда крупных российских компаний, чья суммарная доля в индексе составляет 30 процентов.

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