Российский золотодобытчик отреагировал на рекомендацию не платить дивиденды

Акции «Полюса» упали еще почти на 5 % на информации от совета директоров

Совет директоров «Полюса» — крупнейшей российской золотодобывающей компании — принял к сведению рекомендацию менеджмента о приостановке выплат дивидендов в период до 2030 года. Об этом сообщает «Интерфакс», отмечая, что другие подробностей о реакции на предложение не приводится.

Два дня назад бумаги золотодобытчика рухнули на 26 процентов — с 1768 до примерно 1350 рублей за штуку. Это произошло после того, как стало известно о соответствующих планах «Полюса» по поводу моратория на выплаты акционерам.

К моменту написания материала 10 июля акции продолжили дешеветь, падая на 4,95 процента, до 1268 рублей.

«Фактически компания выбирает между финансированием роста и выплатами акционерам», — подчеркивали аналитики, по словам которых многие инвесторы держали бумаги «Полюса» именно ради стабильных выплат.