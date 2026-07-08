Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:19, 8 июля 2026Экономика

Рухнувшие акции российского золотодобытчика ускорили падение

Акции «Полюса» подешевели 8 июля почти на 26 %
Дмитрий Воронин

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Стоимость акций российского золотодобытчика «Полюс» рухнула 8 июля более чем на четверть, свидетельствуют данные торгов.

Акции резко подешевели на фоне рекомендации менеджмента «Полюса» совету директоров о приостановке выплат дивидендов в период до 2030 года, упав с 1768 рублей до 1412 рублей за штуку. К моменту написания материала показатель ускорил снижение, опускаясь на 25,84 процента, до 1355,6 рубля.

«Фактически компания выбирает между финансированием роста и выплатами акционерам», — комментируют аналитики «Альфа-Инвестиций», отмечая, что «многие держали бумаги в портфеле ради стабильных выплат, поэтому котировки упали сегодня так сильно».

Индекс Мосбиржи, обновивший накануне минимум с декабря 2022 года, в среду падает на 0,58 процента, до 2177,58 пункта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп одобрил удары по российской энергетике и анонсировал звонок Путину. Главные заявления президента США на встрече с Зеленским

    Бегун Шубенков оценил решение МОК вернуть россиян фразой «моя жизнь не изменится»

    Кардиолог назвал способы защитить сосуды без лекарств

    Названы причины отказа российского бизнеса от господдержки

    Собчак раскрыла «занятную деталь» о взломе своих каналов

    США помогут Украине наносить удары вглубь России

    В России предложили рабочую схему защиты от массированных налетов дронов

    В России анонсировали пополнение списка локализованных автомобилей для такси

    Глава Минпросвещения сделал заявление о школьных каникулах

    В России высказались о результатах саммита НАТО для Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok