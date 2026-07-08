Рухнувшие акции российского золотодобытчика ускорили падение

Акции «Полюса» подешевели 8 июля почти на 26 %

Стоимость акций российского золотодобытчика «Полюс» рухнула 8 июля более чем на четверть, свидетельствуют данные торгов.

Акции резко подешевели на фоне рекомендации менеджмента «Полюса» совету директоров о приостановке выплат дивидендов в период до 2030 года, упав с 1768 рублей до 1412 рублей за штуку. К моменту написания материала показатель ускорил снижение, опускаясь на 25,84 процента, до 1355,6 рубля.

«Фактически компания выбирает между финансированием роста и выплатами акционерам», — комментируют аналитики «Альфа-Инвестиций», отмечая, что «многие держали бумаги в портфеле ради стабильных выплат, поэтому котировки упали сегодня так сильно».

Индекс Мосбиржи, обновивший накануне минимум с декабря 2022 года, в среду падает на 0,58 процента, до 2177,58 пункта.