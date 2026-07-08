Акции крупнейшего золотодобытчика в России рухнули

Акции «Полюса» на Мосбирже рухнули на четверть после отказа от дивидендов до 2030 года

На фоне рекомендации менеджмента «Полюса» совету директоров о приостановке выплат дивидендов в период до 2030 года акции крупнейшего золотодобытчика России на Мосбирже рухнули почти на четверть. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Свое решение руководство компании объясняет высокой стоимостью долгового финансирования, ростом производственных издержек, в том числе из-за увеличения налоговой нагрузки, падением цен на золото и рисками пересмотра графика реализации инвестиционных проектов в условиях неопределенности.

На минимуме бумаги «Полюса» падали с 1768 рублей до 1376 рублей. По состоянию на 11:20 они скорректировались до 1412 рублей.

Текущая дивидендная политика «Полюса» предполагает направление на дивиденды не менее 30 процентов EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации) за отчетный период.

Аналитики «Вектор Капитала» оценивают объявление как крайне негативное для компании, пишет Forbes. До этого ее акции нравились рынку, причем многие инвесторы держали их как раз ради дивидендов. В результате «Полюс» может столкнуться с дальнейшим падением акций, если совет директоров утвердит такое решение.

Накануне, 7 июля, индекс Мосбиржи обновил минимум с декабря 2022 года. По оценкам аналитиков, основной причиной беспрецедентного по длительности падения является негативный новостной фон, который не дает инвесторам надежд на улучшение ситуации в экономике.