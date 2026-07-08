Возможность обнуления индекса Мосбиржи оценили

«Ведомости»: Обнуление индекса Мосбиржи возможно только при экзистенциальном кризисе

Индекс Мосбиржи стремительно снижается уже 18-ю неделю подряд, что не имеет аналогов в истории, однако его обнуление возможно только в чрезвычайных обстоятельствах. В такой оценке сходятся опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Основная сессия 7 июля закрылась на уровне 2190 пунктов, однако в течение торгового дня индикатор падал до минимальных с декабря 2022 года 2117,5 пункта. С начала года российский фондовый рынок подешевел более чем на 20 процентов

Тем не менее, отмечает эксперт БКС по фондовому рынку Людмила Рокотянская, снижение индекса до нуля возможно только в случае экзистенциального кризиса государства, рыночных институтов и экономики. Например, такая картина наблюдалась в 1917 году, когда торги на биржах тех лет не могли проводиться хотя бы из-за отсутствия покупателей.

В качестве еще одного примера она привела ситуацию в Германии в период Второй мировой войны. Первое время ее фондовый рынок чувствовал себя неплохо, но после поражения под Сталинградом правительство начало контролировать цены акций, и продать их стало невозможно, так что торги не проводились.

Аналитики «Солид инвестиций» отметили, что индекс Мосбиржи станет равен нулю только в том случае, если обесценятся акции всех входящих в него компаний. При этом в случае резкого падения их стоимости Мосбиржа может адаптировать формулу расчета, чтобы сделать масштаб проблем менее заметным.

Кроме того, Банк России имеет возможность приостанавливать торги в случае обвала котировок. Такой возможностью регулятор воспользовался в феврале 2022 года, но нынешняя ситуация радикально отличается, поскольку падение идет плавно и постепенно.

Опрошенные изданием эксперты сходятся в том, что главным фактором давления на рынок остается украинский конфликт, последствия которого стали ощущаться более явно. В том числе на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) инвесторы начали переоценивать стоимость акций компаний нефтегазового сектора.

Следом за ним идет жесткая позиция Центробанка по ключевой ставке, во многом связанная с первым обстоятельством. Участники рынка больше не верят в быстрое смягчение до конца года и надеются, что хотя бы нового ужесточения дело не дойдет.

Аналитик «Велес капитала» Елена Кожухова считает, что для разворота тенденции инвесторам нужна хотя бы надежда на остановку конфликта, иначе обновление многолетних минимумов продолжится. Портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Скрябин считает, что высокая волатильность российских акций сохранится до конца текущего года.