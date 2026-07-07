Индекс Мосбиржи достиг уровня в 2117,5 пункта

Индекс Мосбиржи опустился до минимума с конца 2022 года. В моменте он составлял 2117,5 пункта, свидетельствуют данные площадки. По состоянию на 11:45 по московскому времени индекс составил 2136,68 пункта: минус 2,62 процента к закрытию.

Снижение российского рынка акций идет на фоне опасениях о возможной паузе в текущем цикле смягчения монетарной политики Банка России, а также на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и снижения цен на металлы.

В начале июня индекс Мосбиржи впервые с октября опустился ниже 2500 пунктов, до 2484 пунктов, что стало минимумом с 28 октября 2025 года. Продолжающееся падение разочаровывает инвесторов. Однако участники фондового рынка и чиновники сходятся в том, что продолжающийся негативный тренд связан с объективными обстоятельствами, а акции российских компаний в целом сильно недооценены.

Как говорила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина, на фондовый рынок России влияет геополитика и коррекция ожиданий по траектории ключевой ставки. Выступая на финансовом конгрессе Банка России, Набиуллина также не согласилась с высказыванием, что российский фондовый рынок «лежит в руинах». «Я бы таких критических терминов не употребляла», — констатировала она.