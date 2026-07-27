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16:20, 27 июля 2026 (обновлено: 16:52, 27 июля 2026)Россия

В Минобороны ответили на слова Путина о действиях в зоне СВО

Минобороны в ответ на слова Путина заявило, что ВС РФ будут действовать аккуратно и точно
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Минобороны в ответ на слова президента России Владимира Путина заявило, что Российская армия будет действовать аккуратно и точно в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Публикация появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

«Победа куется профессионалами: действуем аккуратно, бьем точно, идем до конца!» — говорится в тексте поста, в оформлении которого использованы слова Путина о ходе СВО.

Глава государства рассказал, что во время награждения депутатов Госдумы в Кремле один из награждаемых обратился к нему со словами «мы победим, но смелее надо». На это Путин ответил заявлением о существующих рисках более смелых действий на фронте, цена которым — потери российской стороны. Президент также говорил о том, что Россия в зоне СВО будет действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно для достижения целей.

Ранее Путин назвал условия и сроки окончания СВО. По его словам, спецоперация закончится через полтора-два месяца при условии, если у противника закончатся спонсорские деньги и патроны. Глава государства также подчеркнул, что в этом плане суверенитет Украины на данный момент практически равен нулю.

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