Ситуацию на российском фондовом рынке описали словами «ну, упал и упал»

Frank Media: Чиновники предложили не паниковать из-за снижения индекса Мосбиржи

Продолжающееся падение российского фондового рынка, которое разочаровывает инвесторов, связано с объективными обстоятельствами, но в целом акции российских компаний сильно недооценены. В таком мнении на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) сошлись российские чиновники и Мосбиржа, пишет Frank Media.

Во вторник, 9 июня, индекс Мосбиржи впервые с октября опустился ниже 2500 пунктов, до 2484 пунктов, что стало минимумом с 28 октября 2025 года.

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев, комментируя ситуацию, заметил, что «ну, упал и упал». По его словам, трудности испытывают те, кто зарабатывают на растущем рынке, но есть и те, кто зарабатывают на падении. «Те, кто сидит в долгосрочных инвестициях, дождутся, когда он восстановится», — пообещал спикер.

Не паниковать призвал и председатель Мосбиржи Виктор Жидков. По его словам, иногда проблему воспринимают излишне остро, хотя на самом деле она является защитной реакцией системы. Он предложил просто пережить нынешнюю ситуацию, а не «бегать по аптекам и искать таблетки». «Нам надо просто продолжать делать то, что мы делаем, и все наступит хорошо. Я уверен в этом и даже не смотрю», — заключил Жидков.

Зампред Банка России Филипп Габуния, говоря о необходимости относиться к происходящему спокойно, отметил, что время сейчас турбулентное, а «инвестирование — это все-таки навык». «Если его нет, обращайтесь к управляющим!» — заключил он.

Замминистра финансов Иван Чебесков, до этого сравнивший фондовый рынок России с тигром, готовым к прыжку, подчеркнул, что у него большой потенциал роста, а значит, «очень важно именно фокус держать на большой картинке и на долгосрочном видении рынка».

В качестве причин текущего снижения индекса Мосбиржи эксперты называют угрозу новых санкций, обострение ситуации на Ближнем Востоке, ускорение инфляции в недельном и годовом выражении, что уменьшает вероятность более быстрого снижения ключевой ставки Центробанка, а также намеки на рост дефицита бюджета.

Ранее председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов констатировал, что отечественному фондовому рынку пока не удается выполнить поручение президента страны Владимира Путина об увеличении капитализации. «В номинальных цифрах, когда поручение было дано, речь шла об утроении капитализации, сейчас уже об учетверении. То есть мы движемся очень быстро, хорошим темпом, но, к сожалению, в другую сторону», — объяснил он.