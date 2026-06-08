Российский фондовый рынок продолжил снижение

Индекс Мосбиржи опустился до минимума с 18 ноября 2025 года

В ходе торгов в понедельник, 8 июня, российский фондовый рынок продолжил падение. Индекс Мосбиржи опустился до 2550 пунктов, что стало минимумом с 18 ноября 2025, свидетельствуют данные площадки.

С 3 июня, когда наблюдался локальный максимум, падение достигло уже 80 пунктов. С начала года индекс потерял более 200 пунктов. Основной причиной аналитики называют негативный геополитический фон.

В том числе на инвесторов давит угроза новых санкций и обострение ситуации на Ближнем Востоке. Свое влияние оказывает и ускорение инфляции в недельном и годовом выражении, о котором на прошлой неделе сообщил Росстат.

Последнее обстоятельство уменьшает вероятность более быстрого снижения ключевой ставки Центробанка. Так же против этого играет возможный рост дефицита российского бюджета, который на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) признал президент страны Владимир Путин.

Отдельной проблемой остается крепкий рубль, который давит на экспортеров. Несмотря на отход от локальных максимумов в начале этой недели курс российской валюты вновь перешел к росту. На рынке Forex доллар подешевел до 73,39 рубля, свидетельствуют данные Investing по состоянию на 13:45 по московскому времени.

