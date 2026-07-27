В Госдуме ответили на слухи о новой волне мобилизации в России

Картаполов назвал фантазией заявление Зеленского о новой волне мобилизации в РФ

В России отсутствует необходимость в новой волне мобилизации, а заявления украинского лидера Владимира Зеленского о таких планах остаются «полетом его фантазии». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова опубликованы в Telegram-канале «Радио Маяк».

«Я по поводу этих слухов ничего не думаю. Я слышал, что там Зеленский по этому поводу что-то там сказал, но это я могу связать только с тем, что он, наверное, перебрал дозы на выходные, поэтому полет фантазии стал вообще неограниченным», — отметил он.

Российский депутат указал на то, что в России ключевым способом комплектования Вооруженных сил России остается добровольное желание граждан. По его словам, граждане сами приходят в военкоматы и заключают контракты с Минобороны России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине, безусловно, рано или поздно закончится. Он подчеркнул, что чувство единства, возникшее у россиян, должно сохраняться и после завершения СВО.