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14:28, 2 июля 2026Экономика

Набиуллина назвала влияющие на фондовый рынок России факторы

Набиуллина: На фондовый рынок России влияет геополитика и ожидания по ключевой ставке
Вячеслав Агапов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На фондовый рынок России влияет геополитика и коррекция ожиданий по траектории ключевой ставки. Влияющие на котировки факторы назвала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее выступление транслирует пресс-служба регулятора.

Выступая на финансовом конгрессе Банка России, Набиуллина также не согласилась с высказыванием, что российский фондовый рынок «лежит в руинах».

«Я бы таких критических терминов не употребляла», — пояснила она.

Фондовый рынок РФ переживает сложности, но Банк России не видит проблем, требующих экстренного вмешательства для снижения волатильности, добавила глава совета директоров.

Если бы Банк России провел эксперимент и снизил ключевую ставку, то в результате получил бы резкий рост инфляции, заявила Набиуллина в ходе Финансового конгресса. В итоге экономика страны пришла бы к стагфляции. Рассуждая на эту тему, Набиуллина заявила, что она категорически против таких экспериментов, и призвала изучить опыт тех стран, которые так поступали.

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